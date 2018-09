Empresária denuncia possível corte de árvores às margens da rodovia; Dnit e Semma se manifestam

A empresaria Mirza Paes entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar a possível retirada de árvores localizadas às margens da rotatória da BR-364 e a avenida Marechal Rondon, em Vilhena.

De acordo com ela, a ação seria responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes da unidade de Vilhena (Dnit).

Ela teria conversado com um dos sub-responsável pelo órgão, identificado como Diego Murer, que confirmou a retirada das plantas alegando serem causantes de acidentes e perigo constantes da falta de visibilidade por quem transita na rodovia e rotatória.

Mirza explica que cuida das árvores há 8 anos, que são usadas como ponto veículos de fretes e mudanças, e chapas.

A denunciante salienta que, se arvores forem retiradas ou cortadas, a cidade vai ficar sem sua principal beleza natural às margens da rodovia. “A população precisa se unir e deixar a preservação das árvores, já que todos dependemos dela”, pontuou.

DNIT NÃO EXPLICA

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato telefônico com chefe do Dnit, André Santos de Lima, que disse apenas que não foi informado sobre a situação.

SEMMA SE MANIFESTA

A secretária municipal de meio ambiente (Semma), Marcela Rodrigues, disse ao Extra de Rondônia que, caso as árvores sejam retiradas, é necessário um levantamento de que elas realmente estão atrapalhando a visibilidade do trânsito.

Para ela, por se tratar um assunto que envolve a rodovia, órgãos estaduais e federais, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Departamento Estadual Trânsito (Detran) e o Dnit, deveriam analisar a situação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia