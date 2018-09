Identificado motoqueiro que morreu ao bater em carro na BR-364; vítima era morador de Machadinho do Oeste

Foi identificado na manhã desta terça-feira, 4, o motoqueiro que morreu ao bater de frente com um carro Fiat Uno com placas de Vilhena.

Trata-se de Melquisedeque Santos Carneiro, de 23 anos, morador da cidade de Machadinho do Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do automóvel, relatou que trafegava pela BR-364, sentido Porto Velho, quando no KM 53 – o motociclista tentou ultrapassar um veículo longo, com isso, acabou batendo de frente.

No impacto, o motociclista sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena pelo Corpo de Bombeiros. Porém, assim que deu entrada não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo está sendo preparado pela funerária São Matheus e será transladado para a cidade de Machadinho do Oeste.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia