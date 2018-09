JBS se manifesta contra denúncia de crime ambiental, mas confirma inexistência de impermeabilização de lagoa

Após a divulgação de uma matéria pelo Extra de Rondônia, onde um funcionário do frigorífico JBS de Vilhena denunciou a empresa por crime ambiental, apresentando fotos e vídeo, que segundo ele, mostram a ineficácia do sistema de tratamento de efluentes, a assessoria de comunicação do grupo, que se localiza em São Paulo, enviou uma nota para o site falando sobre o assunto.

Apesar de afirmar que todas as ações da empresa se encontram dentro da legalidade, a assessoria confirmou que a lagoa que aparece nas imagens registradas pelo próprio denunciante, Leandro Adolfo dos Santos, que confirmou ter sido demitido após ter realizado a denúncia, não possui sistema de impermeabilização.

Porém, a assessoria alegou que a empresa está dentro do prazo estipulado pelo cronograma protocolado no último mês de junho, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), para a entrega do sistema de impermeabilização da lagoa, que tem previsão de ficar pronto até maio de 2019, mas que segundo o denunciante, vem sendo usada pelo frigorifico para o despejo de dejetos.

“A JBS esclarece que seus parâmetros atendem a legislação vigente, bem como que o cronograma de impermeabilização da lagoa com previsão de entrega em maio de 2019 foi protocolado e aprovado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) no mês de junho de 2018”, concluiu.

