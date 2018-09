Jovem é esfaqueado e mesmo ferido dirige até hospital

Por volta das 23h00 de segunda-feira, 03, um jovem de 24 anos, de nome Hugo foi esfaqueado no peito pelo esposo de uma amiga, na Avenida Benno Luiz Graebin, próximo a Escola Tiradentes, no Jardim Eldorado, em Vilhena, e mesmo ferido, dirigiu seu veículo até o Hospital Regional em busca de socorro.

Quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local para averiguar os fatos, foi informada de que a vítima já havia se dirigido ao hospital por conta própria.

Já no pronto-socorro, os militares fizeram contato com a Hugo, que apresentava uma perfuração a faca no peito e este relatou, que estava no local dos fatos em companhia de uma mulher chamada Vanuzia, quando o esposo da mesma chegou e iniciou uma discussão.

A vítima relatou ainda, que quando ambos entraram em vias de fato, a mulher teria lhe segurado pelo braço, momento em que o marido dela desferiu um golpe de faca em seu peito.

De acordo com o registro da ocorrência, quando avistou a chegada da guarnição, Vanuzia, que acompanhou a vítima até o hospital, deixou a chaves do veículo na recepção e fugiu.

A PM realizou diligências até a casa da mulher, porém, não logrou êxito em localizá-la, no entanto, quando chegaram na Unidade Integrada de Segurança (Unisp) para o registro da ocorrência, encontraram o casal no local, registrando um boletim contra a vítima, por agressão.

Apesar de afirmar ter se envolvido em uma briga com o jovem, o suspeito, de nome Flávio negou ter desferido o golpe de faca e Vanuzia, afirmou ter prestado socorro à vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa