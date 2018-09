Jovem oferece recompensa por informações que levem à localização de veículo roubado

O proprietário de uma motoneta Honda Biz 110, de cor vermelha, com placa NCW-1781, que foi roubada na noite do dia 27 de agosto, do ano corrente, está oferecendo recompensa de R$ 1 mil por informações que levem ao padeiro do veículo.

A motoneta foi levado em um assalto ocorrido próximo a Móveis Gazin da Avenida Paraná, no Jardim Eldorado, onde o proprietário estava parado conversando com uma amiga, e foi surpreendido por um jovem, que fazia uso de capacete e fugiu levando o veículo e os aparelhos celulares das vítimas.

Quem tiver alguma informação que leve à localização do veículo pode entrar em contato com o proprietário pelo telefone (69) 98463-1580.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa