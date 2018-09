MP recomenda redução de prazo para entrega de exames por clínica de imagens

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP), por meio da Promotoria de Justiça de Vilhena (Curadoria da Saúde), expediu recomendação à proprietária da empresa Mega Imagem Centro de Diagnóstico, Gabriela Toledo Molinari, para que seja reduzido o prazo de entrega dos resultados dos exames realizados pela empresa em paciente do SUS para 15 dias, a contar da data da realização do procedimento.

A empresa também deverá colocar em local visível o teor da referida recomendação.

A recomendação foi expedida pelo Promotor de Justiça, Paulo Fernando Lermen, em razão de tramitação de procedimento na Curadoria da Saúde, com objetivo de apurar a ocorrência de possível demora na entrega dos resultados de exames realizados pela Mega Imagem Centro de Diagnóstico, aos pacientes do SUS.

Em diligência realizada na Empresa, foi constatada a demora injustificada dos resultados dos exames de pacientes do SUS, cujo prazo de entrega é de 30 dias, confirmando-se, assim, a morosidade na entrega dos procedimentos.

Texto: Assessoria MP

Foto: Extra de Rondônia