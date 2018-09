Patrão do CTG detalha programação da “Semana Farroupilha”

Na manhã desta terça-feira, 04, visitou a redação do Extra de Rondônia o patrão do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte de Vilhena (CTG), Ari Biazzi, para falar sobre a programação da Semana Farroupilha que acontece de 20 a 23 de setembro.

De acordo com o patrão, as comemorações terão inicio na quinta-feira, 20, a partir das 19h00, onde será acesa a chama crioula. Após, será servido um jantar, e em seguida animação da noite ficará por conta do gaiteiro Sidnei Almeida, do Rio Grande do Sul (RS).

Dando sequência na festividade, no sábado 22, a partir das 22h00 acontece o baile com a banda Balanço Bom.

No domingo 23, ocorrerá a tradicional cavalgada com mais de 50 cavaleiros percorrendo as principais ruas da cidade. Após, será servido um saboroso almoço, acompanhado de costelão. Na sequência será realizado um matinê dançante.

Para adquirir ingressos do baile ou reservar seu costelão entrar em contato através dos telefones 9 8121-5045, 9 8442-4316 ou 9 8157-1357.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra