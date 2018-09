Polos industriais são a saída contra desemprego, propõe Expedito Junior

Rondônia possui hoje um dos maiores rebanhos de bovinos do país e é um dos maiores exportadores de carne in natura, inclusive de couro. Embora seja grande exportador de matéria prima, não consegue gerar mais empregos porque não há um programa estadual destinado a atrair empresas de transformação, geradora de emprego e renda.

O candidato a governador pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior, propõe em seu plano de governo exatamente a criação de um parque industrial no estado que aproveite nossas matérias primas, a exemplo do couro e soja, e produzam aqui produtos em escala industrial gerando emprego e renda para nossos jovens.

“O Ceará é hoje um dos maiores polos calçadista sem possuir em abundância a matéria prima. A maior parte do couro usado naquele polo cearense é oriundo de Rondônia sem que gere um único emprego aqui. É preciso que o Governo do Estado seja capaz de atrair estas empresas com incentivos fiscais razoáveis e saiba investir em tecnologia e infraestrutura para que possamos industrializar nossas matérias primas e deixemos de ser tão somente exportador de commodities”, explicou Junior.

ÓLEO

Outro produto que tem incrementado as exportações de Rondônia e hoje responde por mais de trinta porcento deste comércio é a soja. O candidato Expedito Junior explicou que é possível também a instalação de industrias de transformação em óleo e alimentos a partir da soja, cuja cultura se espalha por toda área agricultável do estado.

“Temos energia e recursos hídricos em abundância para oferecer as empresas como atrativos. Necessitamos investir em modais que tornem nossos produtos competitivos para que a produção seja transportada com mais rapidez. E é o que ofereceremos aos empresários após nossa vitória”, enfatizou Expedito Junior.

Texto e foto: Assessoria