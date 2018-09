Sicoob Credisul fecha parceria com Associação “Cooperar” para construção de hospital em Vilhena

A Sicoob Credisul está trabalhando com a “Campanha Doe Um Ato de Amor. Um novo hospital. Uma chance pra vida”, que tem como objetivo viabilizar a construção de um prédio hospitalar particular no município de Vilhena.

O novo hospital deverá atender os municípios de Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, além das cidades de Comodoro, Sapezal e Campos de Júlio, que estão na área de abrangência do futuro hospital.

No balanço do mês de junho foram realizadas as primeiras doações em débito automático que resultaram num alcance de aproximadamente R$281.506,00.

As primeiras doações aconteceram no período de 1 à 5 de junho de 2018, mas quem não doou e deseja contribuir com valores superiores a R$30,00, ainda podem se dirigir a uma das agências Sicoob Credisul em que tenha conta e pedir ao seu gerente a correção do valor doado. Somadas às sobras o valor das contribuições alcançou um total de R$ 1.549.719,79.

CONQUISTAS

Ainda no mesmo mês de junho a Associação “Cooperar” ganhou corpo, foi formalizada como pessoa Jurídica, saiu do papel e passou a existir de fato com CNPJ, Estatuto, Conselho e Diretoria. Como tal, a partir de agora é ela quem tomará à frente, para a captação de recursos e de ações concretas necessárias à efetivação da obra hospitalar, sejam elas com finalidades burocráticas, publicitárias, de edificação ou de ordem financeira.

No mesmo mês ficou definido que após a conclusão da obra, a Cooperativa Médica Unimed Vilhena ficará à frente da administração do hospital, tendo em vista o relevante papel da mesma na saúde local.

Uma escolha que reforça ainda mais os princípios cooperativistas e o espírito de Intercooperação entre a Unimed e o Sicoob Credisul, um dos grandes parceiros deste projeto. Além disso, a escolha da mesma facilitará ao futuro usuário do serviço maior acessibilidade às informações por tratar-se de uma empresa com sede no município.

OBJETIVOS

Neste momento a diretoria da Associação “Cooperar” concentra todos os seus esforços para as ações que envolvem a melhor localização, análise da área e elaboração dos projetos arquitetônico e de engenharia.

Entre os pontos em discussão está aquele que permitirá melhor acessibilidade ao hospital, tendo em vista casos que se apresentem como sendo críticos, em que que a prioridade é a preservação da vida e, em que haja a necessidade de dar maior agilidade de deslocamento.

Mesmo após a doação de uma área em torno de 3 hectares, as novas avaliações se abriram porque outros proprietários de imóveis se apresentaram como possíveis doadores de áreas.

Com a apresentação deste cenário a diretoria da Cooperar pede que aqueles que porventura desejem sugerir outras áreas, por meio de doação, entrem em contato com Associação por meio do seu presidente, Sr. João Carlos de Freitas. Todas as possibilidades devem ser avaliadas e definidas ainda esta semana.

NÚMEROS DA SOLIDARIEDADE

Os dois primeiros meses de arrecadação da campanha superaram as expectativas.

Em reconhecimento a esta resposta a Diretoria Executiva da Cooperativa Sicoob Credisul e a Associação Cooperar vem a público agradecer imensamente à todos aqueles que abraçaram o projeto do Novo Hospital, sejam eles: cooperados, colaboradores, delegados, conselheiros ou formadores de opinião, que dado o primeiro passo, não mediram esforços para colaborar com construção do prédio hospitalar que mudará em pouco tempo a realidade do município.

Texto: Assessoria

Fotos: Arquivo Extra/Assessoria