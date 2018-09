VÍDEO: prefeito conquista ônibus para transporte de acadêmicos de Colorado: “Sonho esperado”

O prefeito José Ribamar Oliveira (PSB) anunciou mais um importante benefício para Colorado do Oeste.

Em vídeo, ele anunciou a chegada de um ônibus rodoviário que vai promover o transporte de acadêmicos desse município até a cidade de Vilhena.

O recurso é proveniente do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, resultado de emenda parlamentar do senador Ivo Cassol (PP).

Além do senador, o mandatário coloradense também agradeceu à articulação da ex-vereadora Glau Mezzomo, que intermediou a vinda da benfeitoria.

Professor Ribamar, como é conhecido, disse que o ônibus é a concretização de um sonho esperado há anos pelos nossos acadêmicos, que agora passarão a contar com o conforto e a segurança de um transporte rodoviário efetivamente de qualidade.

“Esse é resultado de um trabalho que diuturnamente vem sendo realizado para a promoção do bem-estar da nossa população”, destacou o prefeito.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação