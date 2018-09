Alunos do “Bom de Bola” de Chupinguaia participam de campeonato Intermunicipal em Vilhena

No último final de semana, os atletas do projeto “Bom de Bola” da cidade de Chupinguaia participaram do 1º Campeonato Intermunicipal de Futsal masculino e feminino no ginásio do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), em Vilhena.

Contanto com cerca de 50 crianças e adolescentes, o município através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) levou quatro equipes para o torneio, competindo nas categorias Sub 11,13,15 e 17 masculina.

É a primeira vez que os atletas do projeto participam de uma disputa em outra cidade.

A equipe de alunos contou com o apoio da prefeitura municipal, através da mandatária Scheila Mosso, a orientadora social Camila Moraes, os secretários municipais Jamil Mosso (administração), João Divino (esportes), Dayane Cerozine (assistência social), além de voluntariados do projeto, como Jardeu Gomes da Silva (professor), Valmir Ferreira Queiroz, Odécio Gomes da Silva mais conhecido por “Taxista Bibi” e José João da Silva o “Zé do Bolo”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação