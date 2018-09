Alunos visitam aterro sanitário para conhecer estrutura, manejo de lixo e trabalho de recicladores

Uma parceria formada entre o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a MFM Soluções Ambientais está estimulando, ainda mais, a educação ambiental nas escolas através de diversas atividades que buscam conscientizar alunos e toda a comunidade escolar sobre a importância da preservação do meio ambiente.

A MFM Soluções Ambientais responsável pelo aterro sanitário é uma empresa terceirizada a serviço do SAAE, que é responsável pela destinação final dos resíduos.

O trabalho do SAAE é promover a educação ambiental no sentido de estimular a implantação da coleta seletiva e a práticas de sustentabilidade nas escolas.

Entre as atividades realizadas, estão à formação com coordenadores pedagógicos e professores das escolas para discutir as ações que poderiam ser realizadas e palestras com alunos sobre compostagem, coleta seletiva e outros assuntos relacionados ao meio ambiente.

Após uma semana cheia de palestras na rede municipal de ensino, o SAAE, através do Departamentos de Resíduos e de Projetos acompanhou na sexta-feira, 31, a visita dos alunos de dois turnos da Escola Martim Lutero para conhecerem as estruturas do aterro sanitário de Vilhena, com o descarte de lixo, separação dentro da Cooperativa dos Recicladores e as estações de tratamento.

A visita foi acompanhada por professores, pela orientação técnica do gerente do aterro Luiz Guilherme Murakami e servidores do SAAE.

“Na visita, eles aprendem como funciona o aterro, conhecem as células, veem como é feito o tratamento de chorume e como é feito todo o manejo do lixo dentro do aterro sanitário, conhecem também a parte de reflorestamento e as lagoas de tratamento até sua fase final, onde o que era chorume chega a 90 % de pureza”, comentou Luiz, gerente da unidade.

Texto: Assessoria/SAAE

Fotos: Assessoria/SAAE