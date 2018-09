Bagatolli fala de candidatura ao Senado: “Não sou político e sim empresário com experiência”

Na manhã desta quarta-feira, 5, o empresário Jaime Bagatolli, candidato ao senado pelo Partido Social Liberal (PSL), visitou a redação do Extra de Rondônia e falou sobre sua primeira candidatura a um cargo público.

CANDIDATURA

De acordo com Jaime, sua intenção em sair candidato a um cargo público, ou seja, no momento ao senado federal, era sair no mesmo partido do candidato a presidente Jair Bolsonaro.

Jaime conta que foi a Brasília, onde conversou com Bolsonaro e o convidou para visitar Rondônia, no qual foi atendido, e ambos foram recebidos por grande multidão em Porto Velho.

Bagatolli diz estar muito feliz, pois é o único candidato ao senado apoiado pelo Bolsonaro e acredita em seu potencial e se for eleito, será um divisor de águas para o Brasil.

CAMPANHA

Jaime ressalta que o apoio do presidenciável deu o pontapé inicial em sua campanha, e com certeza só vem a acrescentar.

Bagattoli frisa que o povo tem que entender que ele não é político e sim um empresário com vasta experiência no setor, mas com muita vontade de fazer o melhor para Rondônia, principalmente para o Cone Sul, agregando conhecimento empresarial na área política, além da vontade de trabalhar para ter uma cidade como Vilhena, mais desenvolvida, com empregos e qualidade de vida.

CONHECIMENTO

Jaime relata que está percorrendo o Estado e tem conhecimento dos principais problemas que a comunidade enfrenta com a falta de emprego, segurança, saúde, educação, entre tantos outros.

PREPARADO

Bagatolli pontua que está preparado para ser senador da república. Se for eleito vai trabalhar com afinco para trazer ao Estado, empresas de grande porte para gerar empregos e dividendos. Além de dar atenção especial na área da agricultura, sendo do mini produtor ao grande produtor, pois todos têm problemas e precisam de apoio do governo.

PROJETOS

O empresário ressalta que tem um projeto especial para o Cone Sul, quanto para o Estado, porém, desafiador, pois é muito fácil subir num palanque e falar que vai gerar empregos. Entretanto, Jaime afirma que tem como meta industrializar o Estado, sendo que cada município, cada região tem seu foco, como por exemplo, Peixe, Café, Soja, Milho, Pecuária, Cacau, Bacia Leiteira, além de outros.

Contudo, a ideia é implantar em cada região, novas indústrias, mas para isto acontecer precisa-se de incentivos do governo federal, no qual se refere aos impostos federais.

O empresário continua seu raciocínio relatando que Rondônia precisa para fomentar a indústria do agronegócio, um sistema parecido com o da Zona Franca de Manaus. Com isso, podendo gerar milhares de empregos, num prazo de até cinco anos.

POLÍTICO DIFERENTE

Jaime afirma que o povo pode esperar um político diferente, com muita garra, honestidade, vontade trabalhar, e que fará o possível para que a máquina pública enxugue seus gastos. Para isto é preciso promover cortes no legislativo, executivo e judiciário.

Para encerrar, Jaime Bagatolli, diz que os políticos em 1.988 fizeram uma constituição para eles, com muitos direitos e poucos deveres, por isso, a roubalheira, a corrupção. Nas empresas estatais apadrinhados políticos colocando todo um sistema em jogo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Estra de Rondônia