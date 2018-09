CORUMBIARA: bombeiros buscam por mulher que caiu em rio

O Extra de Rondônia acaba de receber informações de que, na manhã desta quarta-feira, 05, uma mulher de nome Camila caiu e desapareceu no rio em Corumbiara e que a mesma ainda não foi localizada.

O site não conseguiu apurar como se deram os fatos, mas equipes do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras estão no local à procura do corpo da mulher.

A reportagem do site acompanha as buscas e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e foto: Extra de Rondônia