Motociclista é socorrido com suspeita de traumatismo craniano após colidir com caçamba

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 05, por volta das 15h00, no cruzamento da Avenida 30 com Rua 41, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, o condutor da caçamba Mercedes Atron, de placa NCD-8652/Vilhena, seguia pela Avenida 30, sentido, BR-174 e, no cruzamento, colidiu com uma motoneta, de placa NDV-6695/Vilhena, que trafegava pela Rua 41, sentido BR-364.

Com o impacto, o motociclista teve fratura exposta na perna esquerda e suspeita de traumatismo craniano. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Segundo a Polícia Militar de Trânsito, o motociclista não portava documentos de identificação e a vítima aparentava ser menor de idade. O caso foi registrado pelos militares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia