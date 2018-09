Orquestra de Vilhena apresentará “Concerto de Verão” no CTC Sicoob Credisul

Nesse sábado, 15, a partir das 20h00 a Orquestra Sinfônica de Vilhena (OSV) apresentará o “Concerto de Verão” na Sala Expansão no 2º andar do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. Os ingressos estão a venda pelo valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Mais de 30 músicos da orquestra participarão do evento, que terá exclusivamente instrumentos de cordas. O grupo será regido pelo maestro Tércio Santos.

O repertório da noite será misto, incluindo canções como “Tempo de Maracatú” e “Dança húngara no.5”, temas de filmes e séries como de “Game of Thrones”, “Harry Potter” e “Naruto”, além de clássicos do rock’n roll como “Sweet Child o’mine” e “Smoke on the Water”.

Os ingressos podem ser adquiridos na Fundação Cultural de Vilhena, localizada na Avenida Tancredo Neves, 3845, Bairro Jardim América, e no CTC Sicoob Credisul, na Avenida Capitão Castro, 3112, Centro.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação