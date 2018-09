Procurador realizará palestra sobre epilepsia em Vilhena

Na segunda-feira, 10, a partir das 19h30 o procurador da justiça do Ministério Estadual de Rondônia, Edmilson José de Matos Fonseca, realizará uma palestra com o tema “Epilepsia em debate na Sociedade” na Faculdade da Amazônia (Fama).

“Epilepsia em debate na Sociedade” é uma iniciativa do Ministério Público de Rondônia, e tem como objetivo atender os familiares e as pessoas que sofrem com o distúrbio.

O projeto tem desenvolvida campanhas de qualificação e aprimoramento de agentes comunitários de saúde, além de contribuir com a conscientização e sensibilização no ambiente escolar para dar dignidade e quebrar barreiras do preconceito em relação às pessoas com epilepsia.

A palestra será aberta ao público, com a realização no auditório da Fama, localizada na Rua Wallison Junior Arrigo, 2043 – Bairro Cristo Rei, Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução