ÚLTIMO DIA: adquira seu ingresso a preço promocional para o show de Davi & Fernando em Colorado

No dia 29 de setembro, a dupla sertaneja Davi & Fernando se apresentará no parque de exposições Marcos Donadon de Colorado do Oeste.

Os ingressos estão a venda e podem ser adquiridos na Ubiratan Country Stores e Linda Rosa pelo valor de R$ 20,00 pista e vip R$ 40,00. Lembrando que nesta quarta-feira 05, acontece o dia “D” para venda de ingressos a preços promocionais, não perca tempo e adquira já o seu.

Para mais informações sobre o show ou ingressos entrar em contato através do telefone 9 8112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação