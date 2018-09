Após dois anos, Colorado vai resgatar desfile cívico com 18 apresentações na avenida Tapajós

Tudo pronto para o desfile cívico, nesta sexta-feira, de 7 de setembro, no município de Colorado do Oeste.

O evento terá a participação de 18 entidade, entre escolas municipais, estaduais, academias, Tiro de Guerra, bombeiros civil e Ifro, além de três fanfarras – duas de Colorado e uma de Cabixi.

De acordo com o secretário municipal de educação (Semed), Raimundo Nonato Pereira dos Santos, o desfile ocorrerá após dois anos sem ser realizado na avenida.

O titular da Semed explicou que o evento inicia às 7h, na avenida Tapajós, com percurso entre a APAE e à Igreja Matriz.

Nonato não previu o número de pessoas que o desfile possa atrair à avenida. Afirmou, entretanto, que 3.100 alunos participarão, sendo 2.700 pertencentes à rede municipal e 400 da rede estadual. “Reforço o convite a todas as famílias de Colorado do Oeste a participar deste evento que ficará registrado na história do nosso município”, frisou.

SEM DESFILE

Em 2016, sem apoio da prefeitura, algumas unidades desfilaram por conta própria (leia AQUI). Já em 2017, também não foi realizado. A prefeitura justificou falta de recursos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia (Arquivo)