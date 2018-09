BRASIL DADOS: veja pesquisa para deputado federal em RO

Lembrando que o número de indeciso ainda é alto, com um percentual de 49,91% dos entrevistados.

Mais uma pesquisa de intenção de votos espontânea foi divulgada pelo Instituto Brasil Dados e a grande surpresa, para um cenário político que quase não sofria alteração, foi a liderança da advogada Jaqueline Cassol (PP) que hoje aparece com 4,44% da preferência do eleitorado, deixando para trás o deputado federal Luiz Cláudio (3,98%) e Léo Moraes (3,70%).

Entre as oito primeiras colocações da 9ª pesquisa ainda há outra presença feminina: Mariana Carvalho (PSDB), que está com 3,52%, seguida de Expedito Neto (SD), Melki Donadon (MDB), com 2,78%, Lindomar Garçom (PRB) – 2,69% e Coronel Cristóstomo (PSL) – 1,8%.

A lista segue ainda com Jotta Jùnior (1,67%), Lucas Folador (1,57%), Cristiane Lopes (1,48%), Lúcio Mosquini (1,39%), Dr. Wenceslau, Marinha Raupp, e Rosária Helena, empatados com 1,30%, e Mauro Nazif e Pastor Valadares, empatados com 1,20%. Lembrando que o número de indeciso ainda é alto, com um percentual de 49,91% dos entrevistados.

DADOS DA PESQUISA:

MARGEM DE ERRO: 3 %

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95% (Foi considerado um nível de confiança de 95%. Com este nível de confiança e uma amostra de 1.080, a margem de erro da pesquisa é de 3.0 pontos percentuais).

AMOSTRAS: (1080)

PERÍODO 27 A 30/08/2018 DATA DE PUBLICAÇÃO:02/09 /2018

ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: DIOGO DE MELLO BRITO DA SILVA CONRE N º 8602

CONTRATANTE: IVANI MOTA DE ARAUJO/ BRASIL DADOS – REG. NO TRE Nº RO-02729/2018

Fonte: Via Rondônia

Fotos: Divulgação