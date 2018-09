Carro e moto colidem em cruzamento no Centro de Vilhena

Acidente envolvendo um carro Fiat Uno com placas de Porto Velho e uma moto Yamaha XTZ 150, placa NCS-3076/Vilhena, aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Marques Henrique, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações do condutor da moto que pediu para não ser identificado, trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento, o automóvel teria avançado a via. Com isso, não teve tempo de frear nem de desviar, batendo no lado esquerdo e na frente do carro.

No choque, o motociclista e outra pessoa que estava de carona caíram. Ambos sofreram escoriações pelo corpo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia