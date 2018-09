Em reuniões na capital, Maurão de Carvalho assegura apoio aos jovens na busca pelo primeiro emprego

O candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação Rondônia, unidos somos fortes, disse que seu plano de Governo contempla ações voltadas à geração de empregos aos jovens.

O candidato defendeu a proposta durante reuniões com os candidatos a deputado federal, Léo Moraes (Pode) e a estadual, Jean Oliveira (MDB), em Porto Velho.

“É uma demanda que sempre recebemos nas nossas reuniões e caminhadas, especialmente aqui na capital: oportunidades de empregos aos jovens. Em razão disso, estabelecemos no nosso plano de Governo algumas propostas neste sentido, dentre elas a qualificação e o incentivo às micro e pequenas empresas a contratarem no primeiro emprego”, afirmou.

O candidato declarou que o tema exige uma série de medidas, a começar pela manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, que permite a atração de novos investimentos, além do fortalecimento dos já existentes. “Para atrair empreendimentos, o Estado precisa manter seu ritmo de crescimento. Se nossa economia vai bem, os investidores acreditam e geram mais empregos, com isso abrindo a oportunidades para os jovens”, completou.

O candidato disse ainda que vai buscar parcerias com instituições públicas e privadas para a qualificação dos jovens. “Temos que preparar para o mercado de trabalho, que a cada dia está mais dinâmico e competitivo”, finalizou.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria