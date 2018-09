JOER: equipe vilhenense conquista bicampeonato estadual de basquete no sub-17

A equipe Asbavi Sicoob Credisul/Coopevi conquistou o inédito bicampeonato de Basquete categoria sub 17 nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) ao vencer o colégio classe “A”, de Porto Velho, por 59 a 47.

Os jogos foram realizados na cidade de Cacoal.

Com a conquista, a escola vilhenense garantiu uma vaga na etapa Regional do Campeonato Nacional escolar promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no dia 17 de setembro, em Manaus (AM).

Além disso, a equipe garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar, em Minas Gerais no final do ano.

Para o treinador Siverlô Meireles, as conquistas dos meninos são frutos de um trabalho plantado há anos e que vem crescendo a cada dia, tanto em número de participantes quanto na sua organização.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação