Lar dos Idosos promoverá 21° Bingo Beneficente na Aviagro

No próximo domingo, 16, a partir das 15h00 o Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta realizará o 21° Bingo Beneficente no salão de festas da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro). Todo o valor arrecadado será para custeio das despesas do centro, que hoje atende a 49 idosos.

No evento serão sorteados valores em dinheiro, uma TV 32, cama box, sofá, joias e semijoias, bicicleta, consulta com dermatologista com 8 sessões de depilação a laser, criolipólise diamante, hidrolipo, tratamentos de beleza, roupas, acessórios, tratamentos dentários, obras de arte e outros eletrodomésticos.

Durante o bingo será servido o tradicional chá gelado, salgados, pipoca e cricri. O convite é individual e tem o valor de R$ 60,00. Vale lembrar que crianças maiores de oito anos também pagam.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na Casa do Chimarão, Supera e Clínica Odontológica Brandão.

Para mais informações sobre o evento ou reserva de convites entrar em contato através do telefone 98451-8875.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra/ Divulgação