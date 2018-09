Luiz Cláudio cumpre agenda em Vilhena e quer ser o representante do Cone Sul na Câmara

O deputado federal Luiz Cláudio (PR) cumpre agenda em Vilhena e, na tarde desta quarta-feira, 05, visitou a redação do Extra de Rondônia.

O congressista esteve acompanhado do presidente do seu partido em Vilhena, o empresário Jair Dornellas e do vereador França Silva.

Na cidade, ele anuncia recursos para a recuperação da BR-364 no trecho de Vilhena até o Estado do Acre, e no trevo da entrada de Colorado do Oeste.

Num momento da entrevista, lembrou que encaminhou uma emenda para a recuperação das duas marginais da BR, a Avenida Marechal Rondon e a Celso Mazutti, que foram concluídas recentemente.

CONE SUL

O parlamentar garante que enviou vários recursos os municípios do Cone Sul, na área de saúde, infraestrutura e, principalmente, na agricultura. “Destinei recursos para asfalto no munícipio de Cerejeiras e a entrega de uma retroescavadeira na secretária municipal de agricultura, além outros recursos nos outros municípios”, pontuou.

BENEFÍCIO PARA OS AGRICULTORES

Luiz Cláudio ressalta que, através da lei nº 13340, da sua autoria na Câmara Federal, beneficiou um desconto nas dívidas dos agricultores que fizeram um financiamento até 2011, e a maior parte dos beneficiados foram do Cone Sul

SAÚDE DE VILHENA

O parlamentar enfatizou que Vilhena tem uma demanda grande na saúde e já destinou R$ 650 mil em recursos e mais R$ 350 mil para o aparelho de endoscopia que foi solicitado pelo vereador França Silva.

Garante que, se for reeleito, Vilhena pode contar com seu apoio nas áreas da saúde, agricultura, educação, esporte. “Sempre estarei à disposição dos prefeitos, vereadores e outras lideranças da região”, avaliou.

CAMPANHA

O republicano encerrou dizendo que está realizando na sua campanha vários levantamentos dos problemas que acontecem na região. “A população pode esperar um mandato voltado aos interesses da sociedade rondonienses, como sempre foi. O Cone Sul está ‘órfão’ de deputado, e, desta forma, quero intensificar meu trabalho nos 7 municípios, sendo o representes desta região”, frisou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia