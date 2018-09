Motociclista fica ferido ao colidir com caminhonete na BR-364

O piloto de uma motocicleta Honda Cg Titan precisou ser conduzido ao hospital após colidir com uma Toyota Hilux SW4, na BR-364, em frente o posto de combustíveis Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclistas seguia sentido Porto Velho, quando colidiu com a lateral direita da caminhonete, cuja condutora, que seguia no sentido oposto, realizou a conversão a esquerda, para acessar a rua que leva ao referido posto.

Na queda, o motociclista sofreu uma luxação em um dos ombros e se queixava de fortes dores, porém, não foi possível confirmar a ocorrência de fratura no local dos fatos, sendo este conduzido ao pronto-socorro. A condutora da caminhonete não se feriu.

A polícia militar realizou a segurança no local até a chegada dos federais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia