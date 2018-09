Veículo bate em capivara deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR-364

Durante a noite desta quarta-feira, 5, mais um grave acidente foi registrado na BR-364 região de Ariquemes, interior de Rondônia.

As primeiras informações dão conta que uma família transitava pela BR-364 em um veículo Corolla cor Prata sentido Porto Velho quando próximo ao trevo da entrada de Cujubim o veículo colidiu com uma capivara provocando uma saída de pista com capotamento as margens da Rodovia.

Populares que ajudaram no socorro, relataram que cinco pessoas estavam no interior do carro, onde duas mulheres foram arremessadas para fora do veículo.

Quatro vítimas foram socorridas ao hospital por populares em estado grave, uma mulher não identificada morreu no local do acidente.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Ariquemes foram ao local do fato e nada mais poderia ser feito constatando o óbito. A Polícia Rodoviária Federal de Ariquemes também compareceu ao local para colher informações do trágico acidente.

Fonte: Alerta Notícias

Fotos: Divulgação