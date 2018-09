Vem aí a 2ª Edição da Festa “Alcoolteceu” no Club da Asfav em Vilhena

Neste sábado, 9, acontece a 2ª Edição da Festa “Alcoolteceu”. O evento será realizado no Club da Asfav, localizado na Avenida Rondônia, em frente à garagem da Bueno tur, em Vilhena.

A realização da balada é por conta do Promoter Lucas Brito Produções. Terá Open Bar das 00h as 03h30, rodada de Jurupinga de hora em hora. Além de Vodka, Energético e Catuaba.

Os ingressos podem adquiridos com Matheus Pacola através do telefone (69) 9 9946-5201e com Lucas Brito nos telefones (69) 9 9200-3905 ou (69) 8104-3641.

Ingressos estarão a preços populares, sendo R$ 40,00 para homens e R$ 20,00 para mulheres.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação