Após dois anos, Colorado resgata tradicional desfile cívico de 7 de setembro; fotos

Na manhã desta sexta-feira, 7, ferido Nacional, dia da Independência do Brasil, após dois anos sem realizar desfile cívico, o município de Colorado do Oeste resgatou o ato e promoveu a comemoração com 19 agremiações.

O evento contou com a presença do prefeito José Ribamar Oliveira (PSB) entre outras autoridades civis, militares e eclesiásticas, além da comunidade que foi prestigiar a festa patriota.

O desfile começou as 07h45 e terminou as 10h45. Contou com a participação das seguintes escolas e instituições. Confira.

Abertura do desfile com a fanfarra da escola Manuel Bandeira

1º – Creche Municipal Pingo de Gente

2º- Escola Municipal de Ensino Infantil Tarsila do Amaral

3º- APAE

4º- SEMAS, 3ª IDADE, CCIA 1 e Guarda Mirim

Fanfarra da Escola Estadual José de Anchieta, Cabixi

5º- Escola Municipal Marcos Donadon

6º- Associação de Judô Matsubara

7º- Escola Governador Angelo Angelin

8º- Escola Municipal Julieta Vilela Velozo

9º- Instituto Eduacional Dimenção

Fanfarra da Escola Paulo de Assis Ribeiro

10º- Escola Municipal Planalto

11º- Associação Nakayama de Karatê Asnaka

12º- Escola Municipal Dom João VI

13º- SEMELT

Fanfarra do Instituto Federal de Rondônia

14º- Escola Municipal Getúlio Vargas

15º- Escola Municipal Professora Clair da Silva Weyh

16º- Escola Municipal 16 de Junho

17º- Tiro de Guerra

18º- Bombeiros civis/associação de Colorado

19º- Fanfara José de Anchieta

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini/Gisa Muller