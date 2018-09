COLORADO: colisão entre veículos resulta em danos materiais

Acidente envolvendo uma picape Fiat Strada com placas de Vilhena e uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Colorado, aconteceu na manhã de quinta-feira, 6, no município de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma caminhonete Toyota Hilux, trafegava pela Avenida Paulo de Assis Ribeiro, quando ao fazer uma conversão, o motorista do Fiat Strada que seguia atrás não conseguiu frear nem desviar. Com isso, acabou batendo na traseira da caminhonete.

Apesar do forte impacto, não houve de feridos, apenas danos materiais.

A Policia Militar foi chamada e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia