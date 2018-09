Entregador de pizza é socorrido em estado grave após ser atingido por carro no Jardim América

O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 7, por volta das 20h30, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-tran), o entregador de pizza ainda não identificado, conduzia uma moto Yamaha YBR-125, de cor vermelha, placa NBV-9435/Vilhena, seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Perimetral, quando no cruzamento com a Tancredo Neves, foi atingido por um automóvel Toyota Corolla, de cor branca, placas NBW-2348/Vilhena, no qual o motorista teria avançado a preferencial.

No choque, o motociclista bateu no para-brisa e foi lançado na pista, sofrendo graves lesões. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Após colidir com a moto, a condutora do carro ainda bateu e derrubou uma árvore, uma lixeira e parou cerca de 50 metros no local do choque.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia