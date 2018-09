Homem é morto a tiros na porta de casa no Bairro Alphaville em Vilhena

A vítima identificada como sendo Baltazar Alves Martins, de 34 anos, foi morta a tiros na noite desta sexta-feira, 7, quando saia de sua casa, na Rua Mato Grosso, no Bairro Alphaville, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, Baltazar estava saindo com sua moto no portão de sua residência, quando um carro VW Gol, de cor branca se aproximou, o motorista desceu foi em direção à vítima e atirou várias vezes, pelo menos quatro disparos acertaram Baltazar que caiu agonizando.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou à vítima estava morta.

O corpo ainda está no local aguardando a chegada da Polícia Técnica Cientifica (Politec). Só depois será liberado para remoção pela funerária de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia