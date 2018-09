MC WM se apresenta pela primeira vez em Vilhena; concorra a ingressos para o show

No próximo sábado, 15, a Four Produções traz pela primeira vez a Vilhena o show de MC WM. Dono dos hits sucesso “Fuleragem”, “Rabetânia” e Transariano”, o funkeiro paulista promete agitar a noite do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito. Marcado para as 23h00 a festa ocorrerá no espaço da praça de alimentação.

A festa contará com o pré-show de MC Lukeba, DJ Jaime e Matheus Contec. E apresentará uma mega estrutura composta por quatro entradas rápidas, caixas e bares em todas as áreas.

Vale lembrar que hoje sexta-feira, 07, é o último dia para você comprar seu ingresso a preço promocional, podendo ser adquiridos em um estande do Park Shopping das 16h00 as 22h00, na Banca do Zóio e na Banca da Brigadeiro a R$ 30,00 vip, R$ 60,00 pista e camarote individual R$ 100,00.

Para mais informações sobre o show, entrar em contato através dos telefones 9 8479-4820 e 9 8400-4469.

E não para por aí, o Extra de Rondônia em parceria com a Four Produções está sorteando três ingressos para o show do MC WM. Para participar basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria. O resultado será divulgado na segunda-feira, 10.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação