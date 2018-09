Motociclista é arremessado contra para-brisa de carro em acidente

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após ser arremessado contra o para-brisa de uma carro, em um acidente ocorrido na noite de quinta-feira, 06, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a 30, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, um dos envolvidos de 19 anos, que conduzia um Agile, relatou que seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido Juína, quando no cruzamento com a 30, colidiu com o motociclista, que seguia sentido BR-174.

Com o impacto o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do carro e seguidamente ao solo, onde permaneceu imóvel até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O motociclista, que sofreu diversas ferimentos pelo corpo foi conduzido até o pronto-socorro e seu quadro clínico não foi divulgado. O motorista sofreu apenas escoriações nas mãos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internaulta