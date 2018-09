Motoqueira é hospitalizada após se envolver em acidente com motorista inabilitado

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira, 3, por volta das 20h30, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com Avenida 1506, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, Karina Ferreira da Silva, de 20 anos, seguia na sua motocicleta Honda Biz, de placa NCI-7902/Vilhena, pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando no cruzamento com 1506, foi atingida por um automóvel Volkswagen Santana, placas NEF-4449/Santa Luzia do Oeste, que teria avançado a preferencial, provocando o acidente .

No choque, a motoqueira sofreu varias escoriações. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM, ainda, informou que condutor do Santana não é habilitado para conduzir veículo automotor. Ele foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia