Sitiante morre após bater em traseira de carreta na área rural de Colorado

Acidente que tirou a vida do sitiante Donizete Barbosa da Silva, de 29 anos, aconteceu na noite de quinta-feira, 6, por volta das 22h30, BR-370, no trevo da Linha 3, da 1ª Eixo, que dá acesso a cidade de Cabixi e Cerejeiras – área rural de Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações, Donizete que morava na Linha 9 – Km 14, Rumo Escondido trafegava pela rodovia numa moto sentido Cabixi, quando bateu na traseira de uma carreta.

No impacto, a vítima sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido para o hospital municipal, mas devido aos ferimentos, não resistiu e morreu.

Após passar pela perícia, o corpo foi preparado pela funerária Center Pax e transladado para a cidade de Cabixi, onde está sendo velado na Câmara Municipal de Vereadores. O sepultamento ocorre às 17 horas de hoje no cemitério local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia