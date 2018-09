Vilhena será palco do “1º Seminário de Silagem de Alta Qualidade”

Com o objetivo de levar aos produtores e profissionais do setor informações sobre o mercado de carne e leite, além das melhores práticas nos processos de ensilagem, a Sementes Biomatrix, empresa do Grupo Agroceres, realizará o “1º Seminário de Silagem de Alta Qualidade”, em Vilhena, nos dias 12 e 13 de setembro.

Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o evento está em sua sexta edição e se tornou um dos mais tradicionais e de especialidade técnica na discussão sobre produção de silagens de alto valor nutritivo para bovinos.

No evento em Vilhena serão abordados temas como “Força da silagem” e “Produção de silagem de grão úmido e espiga de úmida de alta qualidade”, ambos assuntos proferidos pelo médico veterinário Luiz Eduardo Zampar; “Tratamento industrial de sementes”, pelo engenheiro agrônomo da BASF Diogo Drombroski e “Híbridos Biomatrix para silagem: a importância genética”, com o engenheiro agrônomo da Helix Leonardo Lino Gomes.

Sobre Sementes Biomatrix

A Sementes Biomatrix, empresa brasileira que integra o Grupo Agroceres, possui o que há de mais avançado em tecnologia e pesquisa para sementes de milho e sorgo, gerando uma seleção de híbridos em genética e adaptação por ambiente de referência.

Os produtos resultam de anos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de agricultura, pecuária e nutrição animal, com a melhor genética e tecnologia de sementes para aumentar a produtividade no campo, proporcionando máxima adaptação e retorno ao agricultor e pecuarista.

Com atendimento exclusivo e diferenciado, a equipe de especialistas está sempre à disposição para recomendar o melhor produto e atender as diversas necessidades, seja na lavoura quanto na produção de mais leite e carne.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa