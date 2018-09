CABIXI: alunos do distrito Planalto São Luiz participam de desfile cívico

Na última sexta-feira 07, feriado nacional, os alunos da escola Planalto e Cecilia Meireles do distrito Planalto São Luiz, área rural do município de Cabixi, realizaram o tradicional desfile cívico em comemoração a Independência do Brasil.

O evento contou com apresentações culturais e fanfarra local. Confira as fotos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação