Choque entre motos deixa feridos na área rural de Pimenteiras

O acidente envolvendo duas motocicletas, aconteceu na manhã deste sábado, 8, na 4ª Eixo, próximo a linha 5 – área rural de Pimenteiras.

De acordo com informações, a Polícia Militar (PM) foi chamada no local do fato, pois chegou ao conhecimento da guarnição que duas pessoas estavam feridas devido colisão entre motos.

Um dos condutores foi identificado como sendo Laércio Rodrigues Pereira, de 45 anos, empresário e vice-presidente da Associação Comercial, Industrial de Cerejeiras (ACIC).

Segundo informações da polícia, Laércio apresentava sinais de embriaguez. Ele seguia sentido Pimenteiras e teria, “cochilado”. Com isso, acabou batendo no outro condutor identificado como Roberto Souza Silva, de 29 anos, funcionário terceirizado da Eletrobrás, no qual seguia com destino a Cerejeiras.

De acordo com os socorristas, Roberto sofreu fraturas na Tíbia e Fíbia. Já Laércio teve múltiplas fraturas e escoriações. Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o hospital municipal de Cerejeiras.

