COLORADO: Vara do Trabalho comemora 25 anos de instalação

Localizada a pouco mais de 760 km de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, a Vara do Trabalho de Colocado do Oeste, comemora seus 25 anos de instalação, com depoimentos emocionados por servidores e magistrada. A unidade foi instalada em 2 de setembro de 1993 a partir da Lei nº 8.432 de 11/06/1992.

Com abrangência também nos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, em sua jurisdição, a VT de Colorado do Oeste é parte do processo de interiorização da Justiça do Trabalho, no qual o objetivo é garantir o acesso à Justiça para todos os cidadãos brasileiros.

Atualmente o quadro de lotação da Vara é composto pela juíza do trabalho titular Monica Harumi Ueda, pelos servidores Neusa Maria Lermen Ansiliero, Sandra Silvana Ansiliero Nogueira, Raimundo José da Silva, Antonio Marcos Canuto de Pontes, Raphaella Vasques Miotti, João Eldes Pereira (teletrabalho), Grasiely Souza da Rocha (teletrabalho) e o estagiário Maico Willer de Souza Duarte.

A ex-diretora de Secretaria da Vara, Elizabete Angelin, que trabalhou por cerca de 10 anos na unidade, nesta data comemorativa destacou emocionada “a experiência foi muito boa e gratificante, porque levamos a prestação de serviço jurisdicional à população, assim, promovendo o acesso à Justiça. Sinto saudades dessa época, que está sempre em minha memória”, concluiu Elizabete.

O servidor João Eldes Pereira conta que desde que tomou posse, designado para a então Junta de Conciliação e Julgamento, em 09/06/1997, “as dificuldades eram muitas, numa Unidade Trabalhista recentemente criada, mas sobretudo porque eu tinha em mente a importância da Justiça, onde a simples palavra “juiz” dava calafrios… e eu participaria daquele momento em diante, no auxílio da “realização da justiça”. Eudes completa que, “vivemos momentos bons, de auxílio mútuo, mesmo em face às dificuldades laborando em máquinas obsoletas, móveis e utensílios bastante rústicos, mas foram épocas de ouro, onde hoje podemos dar vazão ao saudosismo e dizer que éramos muito felizes, e nem sabíamos”.

Ao comemorar os 25 anos, a juíza Titular da VT de Colorado do Oeste, Monica Ueda, falou que “dos quase 38 anos em atividade profissional, 15 se passaram na Justiça do Trabalho da 14ª Região, inclusos os mais de 08 anos na VT de Colorado do Oeste, que no domingo completou 25 anos. Agradeço imensamente pela oportunidade de fazer parte de sua história e a todos e tudo que construíram a história da minha vida. Muito obrigada”, completou a magistrada.

Programa Sociais

A equipe de servidores e magistrados da Vara sempre engajados e com espírito solidários vão além de julgar processos, levam cidadania por meio dos programas sociais implementados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), dentre os mais recentes:

JT vai à Escola, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO.

JT vai à Escola – na Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio Manoel Bandeira

JT de Portas Abertas – Participação dos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Manoel Bandeira

JT vai à Empresa – Visita à empresa Cerâmica Santa Rita/Fabrica de Tijolos.

JT Solitária – Visita ao Abrigo Municipal com entrega de alguns brinquedos, sapatos e doces

O Presidente do TRT14, desembargador Shikou Sadahiro, cumprimenta a todos os servidores e magistrados que ao longo desses 25 anos contribuíram com suas forças de trabalho e mantiveram o bom atendimento a todos que da Justiça do Trabalho precisaram. O comprometimento dos magistrados, servidores e estagiários são colhidos com resultados de uma prestação jurisdicional para a sociedade da região, concluiu o presidente.

