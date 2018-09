Com duração de 1h30min, desfile reúne várias pessoas na Major Amarante

O desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil nesta sexta-feira, 07, reuniu várias de pessoas na Avenida Major Amarante, em Vilhena.

O desfile começou por volta das 17h00 e seguiu até as 18h30.

Participaram do ato cívico diversas autoridades municipais.

A cerimonia de abertura começou com a escola municipal Marcos Donadon e o colégio estadual Tiradentes.

Também passaram pela Avenida a Polícia Militar, Bombeiro Militar, Tiro de Guerra, Aeronáutica, Agentes Penitenciários, Guarda Mirim e Bombeiro Mirim.

O desfile finalizou com as fanfarras das escolas Paulo de Assis Ribeiro (Colorado do Oeste), e Marcos Donadon (Vilhena) e apresentação musical da Orquestra Sinfônica de Vilhena.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia