Com evento em Cacoal, Batistas comemoram 70 anos dos Embaixadores do Rei no Brasil

Nos dias 25 e 26 de agosto, os Batistas de Rondônia comemoraram os 70 anos de organização dos Embaixadores do Rei no Brasil. O evento de comemoração ocorreu no acampamento pertencente à Primeira Igreja Batista de Cacoal, naquele município.

A programação contou com 239 adolescentes inscritos e teve como orador oficial o pastor Nivaldino Bastos, da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o coordenador do evento, Ademilton Albino de Oliveira, que mora em Cerejeiras, os Embaixadores do Rei deixaram um legado no país com essas sete décadas de existência. “Este trabalho ajudou a formar o caráter de homens cristãos no Brasil durante estes setenta anos”, disse.

Conheça os Embaixadores do Rei

Os Embaixadores do Rei é uma organização missionária das igrejas batistas que trabalha com adolescentes e jovens da faixa de 9 a os 17 anos de idade, mas tem exceções em que garotos mais novos fazem parte da embaixada. Tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e espiritual.

Os Embaixadores do Rei foi fundado em 1883, em Kentuchy, nos Estados Unidos.

No Brasil, a organização existe desde 1948, quando foi criada a primeira “embaixada”, na Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo missionário batista estadunidense William Alvin Hatton. Hoje a organização é coordenada pelo Departamento Nacional de Embaixadores do Rei (DENAER), e filiada à União de Homens Batistas do Brasil, uma entidade da Convenção Batista Brasileira.

Em Rondônia, a organização existe desde a década de 1980.

Fonte: Assessoria

Foto: Divulgação