VILHENA: Tiro de Guerra encerra semana patriótica com desfile

O Tiro de Guerra (TG) turma 12-008 de Vilhena comemorou a Independência do Brasil, com atividades em varias escolas do município.

O evento contou com palestras sobre noções de ordem, unidade, hasteamento do pavilhão nacional e canto do hino nacional.

O TG encerrou as atividades participando do desfile cívico e militar, na Avenida Major Amarante. O grupo desfilou com seis motociclistas paramentados, pelotão com apronto operacional e um pelotão de controle distribuído.

De acordo com o subtenente Jurandir Santana, as atividades da unidade foram coroadas com existo e os atiradores tiveram oportunidade de desenvolver atributos de espirito de corpo, assiduidade e integrar como comunidade vilhenense.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação