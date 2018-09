Dívida de R$ 20,00 termina com dois esfaqueados em Vilhena

Na noite de sábado, 8, a Central de Operação da Polícia Militar recebeu informação que na Avenida Narciseo, Bairro Cidade Jardim II, em Vilhena, havia um homem todo ensanguentado.

Uma guarnição foi até ao local e constatou a veracidade da informação, encontrou a vítima identificada como Luiz Henrique da Silva Campos, de 20 anos, caída com várias perfurações feita provavelmente por faca na região de seu tórax.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que, quem teria atentado contra sua vida foram dois homens, um conhecido por “Baleia” e o outro por Robson, e que os suspeitos teriam ido até a sua residência situada na Avenida Petúnia, Bairro Cidade Jardim II, cobrar uma dívida de R$ 20,00.

Luiz disse que não tinha dinheiro para saldar a dívida. Com isso, os homens falaram que iriam levar uma caixa de som para quita-la. A vítima se recusou a entregar a referida caixa e neste momento os suspeitos passaram a golpeá-lo com uma faca.

Luiz conseguiu se desvencilhar dos agressores e saiu correndo para rua gritando por socorro. Uma testemunha chamou o Corpo de Bombeiros, no qual levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Quando a guarnição isolava o local do crime, aguardando a Polícia Técnica Cientifica (Politec), chegou informação que um homem por nome Robson havia dado entrada no HRV – com uma perfuração no braço direito.

A polícia localizou Robert Alves da Conceição, de 18 anos, no qual relatou que, quem desferiu as facadas em Luiz Henrique foi um homem por nome Luan. Robert, ainda, disse que foi chamado por Luan para irem cobrar a dívida de R$ 20,00 – mas não relatou que iria mata-lo caso não pagasse.

Robert conta que o ferimento em seu braço, foi por conta de tentar parar a ação de Luan contra Luiz. Porém, a vítima antes de entrar na sala de cirurgia confirmou aos policiais que, quem atentou contra sua vida foi o “Baleia” e Robert, não o Luan.

Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência para que o serviço de investigação da Polícia Civil – elucide o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia