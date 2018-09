VÍDEO: Prefeitura investe R$ 1 milhão na substituição de pontes de madeira por tubos armcos em Colorado

Com o objetivo de promover melhorias nas condições de trafegabilidade, a prefeitura de Colorado do Oeste trabalha na substituição de pontes de madeiras por pontes em tubos armcos.

Ação desta natureza aconteceu na última quinta-feira, 6, na Linha Nova Um e no Travessão do Paulão, área rural do município, e é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

De acordo com o prefeito José Ribamar Oliveira (PSB), o material é de alta resistência e durabilidade, proporcionando mais segurança e tranquilidade aos moradores.

Professor Ribamar, como é conhecido, informou que, nessa etapa, serão investidos quase R$ 1 milhão e implantados 71 tubos.

Os recursos são oriundos da prefeitura de Colorado e do Governo de Rondônia, através do Fundo de Investimentos de Transportes e Habitação, e de emenda parlamentares dos deputados estaduais Luizinho Goebel (PV) e Só na Bença (MDB).

“Essa é uma política pública consolidada em nosso mandato que tem como objetivo promover melhorias nas condições de trafegabilidade nas estradas vicinais. Esse trabalho trará aos nossos agricultores e produtores rurais a tranquilidade no transporte da sua produção, fator primordial, para termos mais produção, geração de renda e riquezas para a promoção do Desenvolvimento Rural do nosso município. Parabéns ao nosso Secretário de Obras, ‘Cabelo’, Secretário-adjunto ‘Bula’ e, de forma especial, aos nossos servidores que tem se dedicado todos os dias para fazer o melhor para nossa população. E agradecemos também aos nossos deputados Luizinho e Só na Bença pelo apoio e compromisso demonstrado a Colorado”, destacou.

>>> VEJA VÍDEO:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação