Acir vai recorrer ao TSE para manter candidatura ao governo de Rondônia

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO), candidato ao governo pela coligação Juntos por um novo tempo para Rondônia (PDT, PSB, PP, PR, PTB, PTB, SD, DC, PT e PTC) vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para manter sua candidatura, impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) nesta segunda-feira, 10/09, por maioria de 4 votos a 2.

Acir considera que a decisão do TRE-RO não levou em consideração os recursos que ele apresentou no processo que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por desvio de finalidade num empréstimo feito pela empresa Eucatur de Manaus.

“Em primeiro lugar, sou inocente – pois era apenas avalista de um empréstimo que foi quitado e liquidado pela empresa, com parecer de conformidade do banco. É bom lembrar que não havia dinheiro público envolvido. Confio na Justiça e creio que a decisão da primeira turma será revista no pleno do STF. Por outro lado, ao protocolar os recursos – os embargos infringentes e declaratórios, o processo fica em suspenso e estou com meus direitos políticos plenos – incluindo a elegibilidade, portanto, a decisão do TRE-RO deve ser revisada pelo TSE”, explica Acir.

Nesta segunda-feira, 10, Acir cumpriu agenda em Porto Velho, concedendo entrevistas para a Rádio CBN, TV Rondônia/Globo, TV Meridional/Band, SicTV/Record. A noite Acir participou do debate na Universidade Federal de Rondônia (Unir). O candidato manterá sua agenda e nessa terça-feira estará em Rolim de Moura, na Zona da Mata, numa caminhada pelas ruas centrais da cidade e visitas a empresas, associações e cooperativas.

Autor: Assessoria

Foto: Assessoria