Agendamento do mamógrafo inicia e deve atender 200 pacientes por mês em Vilhena

O mamógrafo do Hospital Regional de Vilhena (HRV) foi recuperado e já está funcionando.

A Prefeitura informa que os agendamentos para exames começaram a ser feitos nesta segunda-feira, na Central de Regulação Básica, localizada na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, n° 3920.

Inoperante desde 2015 por problemas técnicos, o aparelho foi reparado nesta semana. O equipamento pertence ao HRV e atenderá uma demanda de, pelo menos, 200 atendimentos por mês.

Segundo a direção do hospital, a principal meta agora é reduzir o prazo de entrega dos laudos das mamografias de 30 para 7 dias.

Na semana passada a Secretaria de Saúde realizou levantamento da quantidade de pessoas que aguardam o exame, assim como a definição das datas para a realização dos exames. A estimativa é que mais de 3 mil mulheres esperam pelo exame. Uma triagem detalhada irá revelar o número real conforme as pacientes procurarem a regulação.

Para evitar que o aparelho quebre novamente, o equipamento contará agora com manutenção periódica.

CRONOGRAMA

Terão prioridade no atendimento os pacientes que agendarem seus exames pela regulação básica, órgão responsável por agendamento de exames e procedimentos.

As pacientes que fizerem o exame receberam o laudo e deverão fazer consulta novamente com o médico da atenção básica que solicitou a mamografia. Caso seja identificada alguma alteração, o médico encaminhará o paciente para tratamento.

A Secretaria de Saúde reforça que as mamografias são feitas apenas conforme o agendamento realizado pela regulação básica.

COMO FUNCIONA O EXAME?

A mamografia é um tipo específico de radiografia das mamas capaz de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama, antes mesmo que as lesões sejam palpáveis. O exame também pode ajudar a verificar a necessidade de tratamentos intensivos para os tumores e na conservação da mama, caso seja necessária uma cirurgia.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de mama é o segundo mais recorrente e o que mais causa a morte de mulheres no país. A detecção precoce é a chave para o tratamento bem-sucedido e a mamografia é a melhor forma de descobrir o câncer de mama.

Texto e foto: Assessoria