Com apresentações de escolas públicas e quilombolas, Pimenteiras promove desfile cívico

A prefeitura municipal de Pimenteiras do Oeste por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC) realizou na tarde da última sexta-feira, 07, o tradicional desfile cívico na Avenida Brasil em comemoração ao dia da Independência.

O evento contou com a presença de alunos da rede pública estadual e municipal, quilombolas locais e a Fanfarra da Escola José de Anchieta da cidade de Cabixi. Na ocasião também estiveram presentes várias autoridades municipais.

Durante a solenidade o prefeito do município, Olvindo Luiz Dondé (PDT), agradeceu a presença de todos e parabenizou as escolas que participaram do evento trazendo diversas apresentações culturais.

Em seu discurso, Dondé destacou a necessidade de respeito e contribuição de todos para a construção de um país justo e responsável.

“Vocês crianças são o futuro do Brasil. Vale lembrar que somos um país de extrema importância para o restante do mundo, pois contribuímos significativamente com a economia através da produção agrícola e reservas naturais. Cabe a todos nós fiscalizar e preservar estas riquezas, e é ai que entra o civismo e o respeito ao próximo e a pátria”, enfatizou Dondé.

Texto: Extra de Rondônia com informações do Hoje Rondônia

Fotos: Wilmer G. Borges