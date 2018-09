Com goleada de 5 a 1, Extra vence Câmara e é campeão do Imprensão 2018

Na noite do sábado, 08, o ginásio Jorge Teixeira de Oliveira foi o palco da decisão da edição 2018 do Torneio de Futsal Imprensão.

Competição que reúne profissionais da imprensa de Vilhena e convidados.

Esta decisão foi entre as equipes Extra de Rondônia e Câmara Municipal que fizeram um primeiro tempo equilibrado indo para o intervalo com o Extra vencendo por 1 a 0 com gol marcado por Mariel aos 17’50.

Na etapa final, logo aos 01’08, o Extra chegou ao segundo gol com Esteban. E ampliou 1 minutos depois com o camisa 8 Anderson.

A Câmara marcou seu único gol aos 02’50 com Euder. Mas, aos 13′ o Extra balançou as redes pela quarta vez, desta feita com Joel Jonas. E aos 18’40 a equipe do Extra marcou o quinto gol com Anderson.

5 a 1 no placar e o Extra, que chegou a todas as finais do Imprensão, conquistou o seu primeiro título.

De quebra levou ainda a artilharia da competição que foi dividida entre os atletas Mariel e Anderson, cada um com 9 gols marcados. Neste torneio, o Extra permaneceu invicto.

Texto e fotos: Assessoria