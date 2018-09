Ezequiel Neiva visita comércios de Cerejeiras acompanhado de autoridades políticas

Na manhã desta segunda-feira, 10, o candidato a deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) percorreu as principais avenidas em visita ao comércio de Cerejeiras.

Durante a caminhada houve um grande número de adesões em apoio ao projeto político de Ezequiel Neiva em retornar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE).

As visitas contaram com a participação dos coordenadores e apoiadores da candidatura de Confúcio Moura, Valdir Raupp e Maurão de Carvalho. Além da participação de diversas lideranças políticas, como o prefeito Airton Gomes (PP), ex-prefeito Kleber Calisto (MDB), o presidente da Câmara Municipal Saulo Siqueira (PTB, dentre outras autoridades municipais.

No período da tarde Ezequiel Neiva visitou mais alguns comércios, e logo mais a noite participará de uma reunião com os moradores do Bairro Alvorada.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria